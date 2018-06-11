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В Берлине начинается встреча "нормандской четверки"

Очередные попытки разрешить кризис в Украине стартуют прямо сейчас в Берлине. В эти минуты там начинается встреча "нормандской четверки". Переговоры проходят на уровне министров иностранных дел. Одна из главных тем саммита - ввод на Донбасс миссии миротворцев ООН.

Ранее Украина, Германия, Франция и Россия высказались за присутствие международного контингента на востоке Украины. Спорными остаются вопросы мандата миссии и ее состава. Ситуация на востоке Украины резко обострилась в последние недели. Сообщается о сотнях случаев нарушения режима тишины.

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