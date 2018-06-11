В Берлине начинается встреча "нормандской четверки"

Очередные попытки разрешить кризис в Украине стартуют прямо сейчас в Берлине. В эти минуты там начинается встреча "нормандской четверки". Переговоры проходят на уровне министров иностранных дел. Одна из главных тем саммита - ввод на Донбасс миссии миротворцев ООН.