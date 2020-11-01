В Берлине открытие нового аэропорта сопровождалось протестами

На митинг, помимо местных жителей, пришли представители природоохранных организаций и таксисты. Экоактивисты устроили сидячую демонстрацию против авиа под лозунгом "Лучшие остаются на земле". Таксисты недовольны тем, что обслуживать огромную воздушную гавань разрешили только трем сотням машин. Несколько активистов забрались на крышу основного здания аэропорта. Против них возбудили дело по подозрению в нарушении общественного порядка. Новый аэропорт Берлин-Бранденбург строили 14 лет. Возведение обошлось в 6 миллиардов евро. На открытии на летном поле нового аэропорта приземлились два первых самолета - из Тегеля и Мюнхена.