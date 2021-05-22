В Берлине полиция пресекла проведение антиковидного митинга

В Европе правительства последовательно отменяют COVID-ограничения, но делают это, по мнению простых граждан, слишком неспешно. Сегодня в Берлине должна была состояться акция противников карантина, где могли собраться 16 тысяч человек. Власти помешали. Прошли десятки задержаний.



Статистика в мире такова: заражены коронавирусом 167 млн человек, скончались - 3,5 млн. В этой ситуации остаются с выгодой только фармацевтические компании - они заработали уже $ 9 млрд на вакцинах и тестах на COVID-19. Среди новых миллиардеров - корпорации Moderna и BioNTech.