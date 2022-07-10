В Берлине призвали экономить на ночном освещении достопримечательностей

В Европе пожинают санкционный урожай: рецессию и голод. На фоне роста цен на электроэнергию в Берлине призвали отключать ночное освещение достопримечательностей - сообщает издание Der Spiegel. Отмечается, что с подобной инициативой выступил лидер Свободной демократической партии. Ранее в некоторых немецких городах уже начали выключать горячую воду в раздевалках спортивных залов. Прогноз неутешительный. Стоимость электроэнергии в стране для потребителей может возрасти до 5 тысяч евро в год, сообщает Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.