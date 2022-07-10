3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Берлине призвали экономить на ночном освещении достопримечательностей
В Европе пожинают санкционный урожай: рецессию и голод. На фоне роста цен на электроэнергию в Берлине призвали отключать ночное освещение достопримечательностей - сообщает издание Der Spiegel. Отмечается, что с подобной инициативой выступил лидер Свободной демократической партии. Ранее в некоторых немецких городах уже начали выключать горячую воду в раздевалках спортивных залов. Прогноз неутешительный. Стоимость электроэнергии в стране для потребителей может возрасти до 5 тысяч евро в год, сообщает Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.
"За жизнь твою и мою" - под таким лозунгом медики Латвии планируют начать забастовку. Местный профсоюз работников здравоохранения и социального ухода запланировал акцию протеста из-за низких зарплат. Отмечают: если предупредительная акция будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка пройдет 27-28 сентября.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все