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В Берлине призвали экономить на ночном освещении достопримечательностей

В Европе пожинают санкционный урожай: рецессию и голод. На фоне роста цен на электроэнергию в Берлине призвали отключать ночное освещение достопримечательностей - сообщает издание Der Spiegel. Отмечается, что с подобной инициативой выступил лидер Свободной демократической партии. Ранее в некоторых немецких городах уже начали выключать горячую воду в раздевалках спортивных залов. Прогноз неутешительный. Стоимость электроэнергии в стране для потребителей может возрасти до 5 тысяч евро в год, сообщает Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.


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"За жизнь твою и мою" - под таким лозунгом медики Латвии планируют начать забастовку. Местный профсоюз работников здравоохранения и социального ухода запланировал акцию протеста из-за низких зарплат. Отмечают: если предупредительная акция будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка пройдет 27-28 сентября.


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