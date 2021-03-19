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В Берлине прошел марш за отмену COVID-ограничений

Для убедительности участники решили изобразить призраков. Около двух десятков человек облачились в белую униформу, маски и двигались на манер зомби. Это шоу, заявили организаторы, должно привлечь внимание властей к личным проблемам каждого, вместо того, чтобы вводить ограничения, одинаковые для всех. Аналогичный спектакль активисты провели в столице 4 марта.

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