В Берлине прошел митинг - участники требуют объяснений от правительства

Участник митинга: Я разочарован и просто в ужасе от того, что мы так и не выучили уроков истории. Как так могло произойти, что с немецкой земли вновь исходит угроза уже третьей мировой войны, новых кровавых рубежей? Я потрясен, однако рад, что здесь сейчас собрались представители разных общественных позиций. И все мы стоим за мир.