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В Берлине прошел митинг - участники требуют объяснений от правительства

В Берлине у Бранденбургских ворот накануне состоялся митинг против поставок Киеву танков "Леопард". Участники требовали от политиков поиска дипломатических путей решения конфликта.


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Участник митинга: Я разочарован и просто в ужасе от того, что мы так и не выучили уроков истории. Как так могло произойти, что с немецкой земли вновь исходит угроза уже третьей мировой войны, новых кровавых рубежей? Я потрясен, однако рад, что здесь сейчас собрались представители разных общественных позиций. И все мы стоим за мир.

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