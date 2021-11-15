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В Берлине прошел митинг в поддержку мигрантов, которые безуспешно пытаются попасть в ЕС
Бедственное положение мигрантов на белорусско-польской границе не оставляет равнодушным простых жителей Германии. В Берлине прошел митинг в поддержку людей, которые безуспешно пытаются попасть в ЕС. Марш начался у Бранденбургских ворот и продолжился в направлении штаб-квартиры Министерства иностранных дел Германии. В акции приняли участие сотни человек, в руках несли плакаты с надписью "Откройте границы", скандируя: "Ни один человек не может быть вне закона". Протестующие призвали свое правительство отреагировать на ситуацию и оказать всю возможную помощь мигрантам.
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