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В Берлине прошла международная конференция по Ливии на высшем уровне

В ведомстве федерального канцлера ФРГ собрались как минимум 10 глав государств и правительств

Ключевые договоренности были зафиксированы в итоговом документе - всеобъемлющем плане урегулирования ситуации в Ливии. Его проект включал перемирие, а также создание механизма контроля над режимом прекращения огня.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Военного решения конфликта в Ливии не существует. Все участники конференции говорили об этом не раз, даже те, кто непосредственно вовлечен в этот конфликт. Сегодня все участники встречи взяли на себя обязательства воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт и во внутренние дела Ливии. И это лишь часть договоренностей. Мы настаиваем на прекращении военных действий".

Согласовано и эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта

Военный комитет по урегулированию ситуации в Ливии в ближайшие дни соберется в Женеве, отмечает генсек ООН Антониу Гуттериш. Итоговый документ конференции будет направлен на утверждение в Совбез ООН и станет частью политического урегулирования конфликта.

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