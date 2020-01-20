В Берлине прошла международная конференция по Ливии на высшем уровне

"Военного решения конфликта в Ливии не существует. Все участники конференции говорили об этом не раз, даже те, кто непосредственно вовлечен в этот конфликт. Сегодня все участники встречи взяли на себя обязательства воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт и во внутренние дела Ливии. И это лишь часть договоренностей. Мы настаиваем на прекращении военных действий".

