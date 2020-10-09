В Берлине протесты левых радикалов вылились в столкновения с полицией

Сотни протестующих заполнили улицы Берлина. Накануне полиция лишила леворадикальное сообщество "Либих-34" штаб-квартиры. Активисты движения назвали это буквально "произволом конституционного государства". Отстоять свои права анархисты решили воинственно. В центре немецкой столицы начались столкновения.

Сообщается о задержанных. Ряд людей арестованы. Полиция выставила кордон вокруг здания штаб-квартиры. Тем временем левые радикалы все еще призывают к массовым протестам.