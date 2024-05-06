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В Берлине сгорел оборонный завод

Завод в Берлине, который не могли потушить три дня, снесут. Металлообрабатывающее предприятие, к слову, входит в концерн по производству систем ПВО, которые поставляются Украине.

Возгорание началось в пятницу, пожарные не смогли своевременно остановить огонь, он уничтожил четыре этажа. Существовал риск распространения ядовитого дыма, на заводе воспламенились химические вещества, включая цианид меди и серную кислоту.

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