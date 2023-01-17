В Берлине участники масштабной акции призвали Россию "расплющить Запад"

На днях в Берлине участники масштабной акции под красными флагами призвали Россию "расплющить Запад". Марш памяти в честь лидеров социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта стал акцией в поддержку Москвы. Надписи на транспарантах исчерпывающе отражают сегодняшние настроения в немецком обществе: "Мир с Россией и Китаем!", "Отменить все санкции!", "Не приемлем внутреннюю и внешнюю политику правящих партий Германии!".