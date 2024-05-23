В Берлине учителя вышли на протест с требованием увеличить финансирование в системе образования

В Германии о катастрофе в системе образования говорят сами учителя. Они вышли на протест в Берлине с требованием увеличить финансирование. К ним присоединились и соцпедагоги, и психологи - всего больше 2,5 тыс. протестующих. В некоторых школах отменили занятия.

Главное, чего добиваются - сократить количество учеников в классах. Нагрузка выросла, в том числе, из-за притока мигрантов. И зарплаты немецких учителей не успевают за инфляцией. Проблема не новая. Еще с 2021 года заключения коллективного соглашения для защиты прав педагогов добивается профсоюз, но пока без результатов.