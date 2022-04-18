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В Берлине вновь осквернили мемориал Советским воинам

Никак не утихомирятся и немецкие вандалы. В Берлине вновь осквернили мемориал Советским воинам - исписали ворота на входе в комплекс. Похожий инцидент здесь был и 7 апреля. Посольство России направило ноту протеста в МИД ФРГ.

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