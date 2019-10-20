В Берлине загорелся вагон поезда с футбольными фанатами

В Берлине горел вагон поезда с футбольными болельщиками, ехавшими на матч. ЧП произошло накануне вечером на станции "Бельвю". Как сообщают немецкие СМИ, в поезде находились около семисот фанатов "Фрайбурга". Пострадали трое, они были госпитализированы. В спасательной операции были задействованы вертолеты. Из-за пожара приостановлено движение городских электричек по четырем линиям. Причины происшествия устанавливаются.



