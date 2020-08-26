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В Берлине запретили проведение коронавирусных демонстраций
Власти Берлина запретили сразу несколько митингов противников коронавирусных ограничений. Демонстрации должны были пройти в ближайшие выходные. Причем, на улицы города планировали выйти также сторонники карантина на так называемую контрдемонстрацию. В сенате германской столицы объяснили: предыдущие подобные акции показали, что их участники, а последний протест собрал порядка 20 тысяч человек, сознательно игнорировали установленные властями правила и не соблюдали дистанцию в полтора метра.
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