В Берлине запретили проведение коронавирусных демонстраций

Власти Берлина запретили сразу несколько митингов противников коронавирусных ограничений. Демонстрации должны были пройти в ближайшие выходные. Причем, на улицы города планировали выйти также сторонники карантина на так называемую контрдемонстрацию. В сенате германской столицы объяснили: предыдущие подобные акции показали, что их участники, а последний протест собрал порядка 20 тысяч человек, сознательно игнорировали установленные властями правила и не соблюдали дистанцию в полтора метра.