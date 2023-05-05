В Берлине запретили российские и украинские флаги на 9 Мая

В Берлине опасаются возможных провокаций и столкновений, как это было во время истории с подбитым танком у российского посольства. Городские власти на 8 и 9 Мая запретили демонстрировать украинские и российские флаги возле трех советских мемориалов. Во время памятных мероприятий запрещены георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, исполнение военных песен. Под запрет попадают и "лозунги, которые могут быть восприняты как прославление или героизация конфликта в Украине". При этом ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Подобный запрет на флаги ужебыл в прошлом году и тогда вызвал критику со стороны Украины.



