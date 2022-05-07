Попытки переписать историю мы видим каждый день. Власти Латвии переименовали 9 Мая в День памяти погибших в Украине. Он объявлен траурным, поэтому под запретом массовые развлекательные и праздничные мероприятия, а также салюты. В Литве с 8 мая в стране будут усилены полицейские отряды, которые начнут отслеживать лиц, носящих георгиевскую ленту и другую запрещенную там символику. Нарушителям грозят штрафы и увольнения. Под запретом георгиевская ленточка и в Молдове.

Эстония в преддверии 9 Мая лишила вида на жительство защитника "Бронзового солдата". Максим Рева родился и вырос в Эстонии. Провинился он тем, что возглавил организацию "Ночной дозор", которая охраняла памятник советскому воину-освободителю.

Германия

Власти Германии, чтобы избежать лишних провокаций, решили запретить публичную демонстрацию украинской символики на памятных мероприятиях. Скандальный посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал данное решение пощечиной и добавил, что на таком фоне все заверения в солидарности с Киевом - это пустой звук.

Украина