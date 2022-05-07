3.76 BYN
В Берлине запретили украинскую символику на памятных мероприятиях, а в Запорожье осквернили памятник
Попытки переписать историю мы видим каждый день. Власти Латвии переименовали 9 Мая в День памяти погибших в Украине. Он объявлен траурным, поэтому под запретом массовые развлекательные и праздничные мероприятия, а также салюты. В Литве с 8 мая в стране будут усилены полицейские отряды, которые начнут отслеживать лиц, носящих георгиевскую ленту и другую запрещенную там символику. Нарушителям грозят штрафы и увольнения. Под запретом георгиевская ленточка и в Молдове.
Эстония в преддверии 9 Мая лишила вида на жительство защитника "Бронзового солдата". Максим Рева родился и вырос в Эстонии. Провинился он тем, что возглавил организацию "Ночной дозор", которая охраняла памятник советскому воину-освободителю.
Германия
Власти Германии, чтобы избежать лишних провокаций, решили запретить публичную демонстрацию украинской символики на памятных мероприятиях. Скандальный посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал данное решение пощечиной и добавил, что на таком фоне все заверения в солидарности с Киевом - это пустой звук.
Украина
В самом Киеве празднования Дня Победы официально запрещать не стали, но предупредили, что усилят патрулирование улиц. Пособники украинского режима продолжают публично уничтожать историческую память. В Запорожье осквернили памятник советским летчикам. С крыльев сняли красные звезды и заменили их желто-блакитной символикой.