В Берлине запретят использование пластиковых пакетов в торговле

Берлин со следующего года намерен полностью запретить использование пластиковых пакетов в торговле. Соответствующий законопроект разработало Министерство охраны окружающей среды ФРГ. Согласно ему, под запрет попадут даже биоразлагаемые пакеты. За нарушения продавцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро. Известно, что исключение будет сделано для прочных многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов.



