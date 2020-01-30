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В Берлинском зоопарке в свет вышли детеныши большой панды
В Берлинском зоопарке - большой праздник. Первый выход в свет детенышей большой панды. Малышам уже по пять месяцев, поэтому их вместе с мамой перевели в вольер. Ползать по бревнам и камням им пока сложно, поэтому они постоянно падают и кувыркаются. Сотрудники зоопарка прозвали крох Пит и Пауль, хотя у них есть официальные китайские имена - Мэн Сян и Мэн Юань. Близнецы стали первыми пандами, которые родились в Германии. Как и их родители, детеныши принадлежат Китаю и находятся в Берлинском зоопарке на правах аренды.
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