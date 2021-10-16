Группу беженцев в бессознательном состоянии выбросили на линию границы польские силовики

Людей обнаружил белорусский погранотряд: на территории Польши зафиксированы следы, которые указывают на то, что выдворили беженцев силой. Мигранты рассказали, что их привезли и насильно вытеснили через заграждение на польской стороне. И это несмотря на то, что один человек из группы был практически без одежды, промок и замерз. Ему требовался врач. Люди просили о помощи, но польские силовики просто бросили их в таком опасном положении. Белорусские пограничники вызвали скорую, чтобы помочь людям.