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Группу беженцев в бессознательном состоянии выбросили на линию границы польские силовики
Людей обнаружил белорусский погранотряд: на территории Польши зафиксированы следы, которые указывают на то, что выдворили беженцев силой. Мигранты рассказали, что их привезли и насильно вытеснили через заграждение на польской стороне. И это несмотря на то, что один человек из группы был практически без одежды, промок и замерз. Ему требовался врач. Люди просили о помощи, но польские силовики просто бросили их в таком опасном положении. Белорусские пограничники вызвали скорую, чтобы помочь людям.
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