В Беверли-Хиллз произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа

В Нью-Йорке настроения тоже не в пользу Трампа. Однако у полиции "давний зуб" на местных антифа и активистов БЛМ. Отметим, именно по итогам многочисленных акций протеста, здесь был урезан бюджет на стражей порядка на миллиард долларов. Поэтому терпимость к проявлениям протестной активности сейчас нулевая. Десятки участников акции, направленной против Дональда Трампа, были задержаны только за то, что не исполнили приказ немедленно сойти с проезжей части на тротуар. Напомним, завтра основной день голосования на президентских выборах. Власти уверены - беспорядки по итогам кампании неизбежны, кто бы из кандидатов ни победил.