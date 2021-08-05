3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Бейруте манифестанты продолжают требовать отставки правительства
В Бейруте ожесточенные стычки между полицией и манифестантами в трагическую дату - год назад в порту города прогремел взрыв, жертвами которого стали 215 человек. Ливанцы обвиняют власти не только в халатности, но и в неумении справиться с последствиями трагедии. Манифестанты продолжают требовать отставки правительства и немедленной международной помощи. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, однако встретила ожесточенный отпор. Правоохранители применяли слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Бунтовщики жгли автомобили и громили витрины магазинов.
По итогам ночи, полицейскими в Ливане задержаны десятки активистов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе