В Бейруте манифестанты продолжают требовать отставки правительства

В Бейруте ожесточенные стычки между полицией и манифестантами в трагическую дату - год назад в порту города прогремел взрыв, жертвами которого стали 215 человек. Ливанцы обвиняют власти не только в халатности, но и в неумении справиться с последствиями трагедии. Манифестанты продолжают требовать отставки правительства и немедленной международной помощи. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, однако встретила ожесточенный отпор. Правоохранители применяли слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Бунтовщики жгли автомобили и громили витрины магазинов.



По итогам ночи, полицейскими в Ливане задержаны десятки активистов.



