В Бейруте нашли 79 контейнеров с опасными химикатами

Ливанские и французские военные нашли в порту Бейрута еще один запас опасных веществ. На складах водной гавани находились 79 контейнеров с ядовитыми химикатами. В 25-ти из них соляная кислота. Утечка содержимого грозила новой катастрофой - начиная отравлением прибрежных вод, заканчивая взрывом. Химикаты нашли в ходе работ по очистке и ревизии портовых складов после взрыва 4 августа, из-за которого регион был объявлен зоной бедствия.



