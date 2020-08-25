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В Бейруте нашли 79 контейнеров с опасными химикатами
Ливанские и французские военные нашли в порту Бейрута еще один запас опасных веществ. На складах водной гавани находились 79 контейнеров с ядовитыми химикатами. В 25-ти из них соляная кислота. Утечка содержимого грозила новой катастрофой - начиная отравлением прибрежных вод, заканчивая взрывом. Химикаты нашли в ходе работ по очистке и ревизии портовых складов после взрыва 4 августа, из-за которого регион был объявлен зоной бедствия.
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