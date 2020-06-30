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В Бейруте продолжаются акции протеста, вызванные экономическим кризисом

Неспокойно и в Ливане. В Бейруте продолжаются акции протеста, вызванные затяжным экономическим кризисом. Минувшим вечером полиция пресекала беспорядки с применением огнестрельного оружия: один из манифестантов был тяжело ранен. К подавлению протестов привлечена также армия, которой даны самые широкие права в применении оружия. Манифестанты блокируют улицы и скоростные магистрали. Также причиной протестов стало резкое падение курса национальной валюты в полтора раза.

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