В Бейруте продолжаются массовые беспорядки

Массовые беспорядки продолжаются в Бейруте. После отставки Кабинета министров бунтовщики не утихают. Они возводят баррикады, устраивают поджоги, крушат правительственные здания. Для усмирения толпы полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадавшим оказывают помощь медики.Протесты в Бейруте продолжаются уже почти неделю. Новая волна поднялась после чудовищного взрыва в бейрутском порту 4 августа. Правоохранители продолжают сообщать о задержанных.



