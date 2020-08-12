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В Бейруте продолжаются массовые беспорядки
Массовые беспорядки продолжаются в Бейруте. После отставки Кабинета министров бунтовщики не утихают. Они возводят баррикады, устраивают поджоги, крушат правительственные здания. Для усмирения толпы полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадавшим оказывают помощь медики.Протесты в Бейруте продолжаются уже почти неделю. Новая волна поднялась после чудовищного взрыва в бейрутском порту 4 августа. Правоохранители продолжают сообщать о задержанных.
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