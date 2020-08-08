В Бейруте прошли антиправительственные протесты

В Бейруте после чудовищной трагедии в порту продолжаются массовые протесты. Митингующие убеждены, что к случившемуся, где погибли более 150 человек, а ранены свыше 5 тысяч, привела халатность чиновников, коррупция и бездействие правительства. Демонстранты устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали полицейских камнями. Начались столкновения с полицией. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ.



Тем временем в Ливане рассматривают три версии взрыва в порту Бейрута, в том числе - возможный сброс бомбы или ракеты. Глава государства Мишель Аун попросил президента Франции предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, были ли в воздухе самолеты или ракеты. Если французская сторона не сможет предоставить кадры, ливанские власти обратятся за помощью к другим странам.



