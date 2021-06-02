В Бишкеке бастуют водители маршруток

В Бишкеке водители маршруток устроили забастовку. Они требуют повысить стоимость проезда до 15 сомов. Сейчас в столице Кыргызстана переполнены автобусы и троллейбусы. Тем временем жители Бишкека начали бесплатно подвозить горожан. В соцсетях звучат призывы к водителям помочь согражданам добраться. А в городской администрации отметили, что проект постановления повышения тарифов уже находится в разработке.