В Бишкеке демонстранты требуют, чтобы президент подписал заявление об отставке в ближайшее время

Президент Кыргызстана утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым. Ранее Сооронбай Жээнбеков документ подписывать отказался и отправив его обратно в парламент, заявил, что решение не является законным из-за отсутствия кворума. На этот раз на повторном заседании за кандидатуру нового премьера проголосовали единогласно.

В Бишкеке у здания правительства продолжается митинг в поддержку Жапарова. Демонстранты требуют, чтобы президент подписал заявление об отставке в ближайшее время, иначе толпа двинется к госрезиденции. Митинг не санкционирован, так как в стране введен комендантский час и запрет на массовые собрания.