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В Бишкеке действует режим чрезвычайного положения
По-военному сегодня выглядит и Бишкек. Здесь действует режим чрезвычайного положения. На въездах в город стоят БТРы и военнослужащие. Пока въезд в столицу разрешен только тем, кто имеет прописку. Митинги под запретом. Жители рады первой спокойной ночи после беспорядков, произошедших накануне на главной площади города. Во время столкновений между представителями оппозиции прозвучали выстрелы.
Сегодня состоится экстренное заседание парламента Кыргызстана. Главным вопросом на нем станет обсуждение кандидатуры на должность премьер-министра страны. Депутаты также должны избрать спикера парламента. Заседание должно пройти в госрезиденции "Ала-Арча". Эта территория была выбрана для того, чтобы обеспечить депутатам безопасность.
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