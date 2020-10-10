В Бишкеке действует режим чрезвычайного положения

По-военному сегодня выглядит и Бишкек. Здесь действует режим чрезвычайного положения. На въездах в город стоят БТРы и военнослужащие. Пока въезд в столицу разрешен только тем, кто имеет прописку. Митинги под запретом. Жители рады первой спокойной ночи после беспорядков, произошедших накануне на главной площади города. Во время столкновений между представителями оппозиции прозвучали выстрелы.