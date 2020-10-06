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В Бишкеке не прекращаются массовые протесты после оглашения результатов парламентских выборов
В главный законодательный орган страны прошла только четверть от всех политобъединений. Вместо достойного принятия поражения проигравшие партии начали спекулировать на нечестности и непрозрачности выборов. Митинг, захват дома правительства, СИЗО и вновь протест на центральной площади.
О том, чего может стоить борьба за власть любыми способами, - Андрей Семченко.
Ночь беспорядков, поджоги и пострадавшие — такова цена удовлетворения своих интересов проигравших партий Кыргызстана. После объявления итогов голосования, по которым только 4 из 16 политических объединений смогли пройти в парламент, начались массовые сборища.
Якобы мирные демонстрации с красивыми фонариками и лозунгами плавно перетекли в совсем немирное русло. Протестующие начали бросаться на полицию. В правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова.
Правоохранители для возвращения общественного правопорядка используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и грубую физическую силу.
На помощь силовикам призвана спецтехника. В разных частях Бишкека замечены водометы.
По последним данным, в госпитали поступило не менее 130 человек. Сообщается о погибшем. Среди пострадавших как сотрудники полиции, так и манифестанты.
И уж точно "мирным", именно к таким характеристикам принято апеллировать во время цветных революций, был штурм Дома правительства. Бунтовщики ворвались в здание и подожгли кабинеты Администрации президента.
Очередное неправомерное действие протестующих - освобождение заключенных. В результате штурма национального госкомитета национальной безопасности на свободе оказались экс-президент Алмазбек Атамбаев и экс-премьер Сапар Исаков.
Выборы признали Шанхайская организация сотрудничества и СНГ. И даже глава Миссии БДИПЧ ОБСЕ выражал свое удовлетворение электоральным процессом. Президент страны Сооронбай Жээнбеков накануне говорил о созданных условиях, предоставляющих равные возможности каждой партии.
Глава правительства в данные минуты встречается с лидерами всех партий, участвовавших в выборах.
Тем временем в столице продолжаются стихийные сборища. А люди, недавно бросавшие коктейли Молотова в полицию, уже начинают создавать свои якобы демократические народные дружины.
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