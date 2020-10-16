В Бишкеке парламент отменил режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения действовал здесь уже неделю. На въезде в город снимаются блокпосты, из столицы выводится военная техника. Тем не менее митинг на главной площади столицы Кыргызстана еще продолжается, хоть и носит исключительно мирный характер. Сначала Центризбирком, а потом и премьер Жапаров, который теперь исполняет обязанности главы государства, подтвердили: уже в январе в стране пройдут досрочные президентские выборы. Из-за недавнего бунта резко ухудшились экономические показатели Кыргызстана. По итогам года дефицит бюджета превысит 600 миллионов долларов.