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В Бишкеке парламент отменил режим чрезвычайного положения
Режим чрезвычайного положения действовал здесь уже неделю. На въезде в город снимаются блокпосты, из столицы выводится военная техника. Тем не менее митинг на главной площади столицы Кыргызстана еще продолжается, хоть и носит исключительно мирный характер. Сначала Центризбирком, а потом и премьер Жапаров, который теперь исполняет обязанности главы государства, подтвердили: уже в январе в стране пройдут досрочные президентские выборы. Из-за недавнего бунта резко ухудшились экономические показатели Кыргызстана. По итогам года дефицит бюджета превысит 600 миллионов долларов.
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