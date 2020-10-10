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В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения

Призывы к диалогу, стабильности в стране сегодня звучат в Кыргызстане. Рeжим чрeзвычайного пoложения в Бишкeке уже действует. Ночью порядок на улицах охраняли патрули из милиционеров и военнослужащих. Накануне в Бишкек ввели военную технику, после того как на главной площади города произошли столкновения между представителями оппозиции, были слышны выстрелы.

Сегодня состоится экстренное заседание парламента Кыргызстана. Главным вопросом на нем - обсуждение кандидатуры на должность премьер-министра страны.

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