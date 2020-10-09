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В Бишкеке введено чрезвычайное положение
Тревожные новости приходят из Бишкека. На митинге на центральной площади столицы Кыргызстана произошла стрельба. Ранее там собрались сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, позже туда подтянулись и сторонники его оппонента Садыра Жапарова. Есть предположения, что стреляли в машину Атамбаева.
Сегодня президент Кыргызстана СооронбАй Жээнбеков своим указом ввел в столице чрезвычайное положение. Оно вступает в действие в эти минуты. В Бишкек вводят военную технику, колонны военных грузовиков уже замечены в южной и западной частях города.
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