В Бишкеке введено чрезвычайное положение

Тревожные новости приходят из Бишкека. На митинге на центральной площади столицы Кыргызстана произошла стрельба. Ранее там собрались сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, позже туда подтянулись и сторонники его оппонента Садыра Жапарова. Есть предположения, что стреляли в машину Атамбаева.



Сегодня президент Кыргызстана СооронбАй Жээнбеков своим указом ввел в столице чрезвычайное положение. Оно вступает в действие в эти минуты. В Бишкек вводят военную технику, колонны военных грузовиков уже замечены в южной и западной частях города.