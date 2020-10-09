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В Бишкеке вводят военную технику, прибывают колонны военных грузовиков

Тревожные новости продолжают поступать из Бишкека. Там вводят военную технику, прибывают колонны военных грузовиков. В кыргызской столице указом президента объявлено чрезвычайное положение. Ранее на центральной площади Бишкека произошла стрельба. На митинг собрались сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, позже на площадь подтянулись и сторонники его оппонента Садыра Жапарова. Атамбаев заявил, что информация о готовящемся на него покушении поступила еще вчера.

Сообщается, что ранения на митинге получил кандидат в вице-премьеры, который был доставлен в больницу с ушибом головы.

Очевидцы говорят, что устроившие потасовку заранее приготовили камни и оружие. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что имеются сведения о попытках организовать в стране массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия. Президент Кыргызстана обещает защитить целостность своей страны.

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