3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Бишкеке вводят военную технику, прибывают колонны военных грузовиков
Тревожные новости продолжают поступать из Бишкека. Там вводят военную технику, прибывают колонны военных грузовиков. В кыргызской столице указом президента объявлено чрезвычайное положение. Ранее на центральной площади Бишкека произошла стрельба. На митинг собрались сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, позже на площадь подтянулись и сторонники его оппонента Садыра Жапарова. Атамбаев заявил, что информация о готовящемся на него покушении поступила еще вчера.
Сообщается, что ранения на митинге получил кандидат в вице-премьеры, который был доставлен в больницу с ушибом головы.
Очевидцы говорят, что устроившие потасовку заранее приготовили камни и оружие. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что имеются сведения о попытках организовать в стране массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия. Президент Кыргызстана обещает защитить целостность своей страны.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов