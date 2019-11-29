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В Благовещенске завершили строительство первого скоростного моста из России в Китай

Стартовало возведение мостового перехода через Амур в 2016 году. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5 с половиной тысяч человек в сутки. Длина самого моста более километра, а общая протяженность перехода 20 километров. Движение торжественно откроют уже в апреле.

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