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Власти Филиппин предупредили население о возможном разрушительном извержении вулкана Тааль

Власти Филиппин предупредили население о возможном разрушительном извержении вулкана Тааль

Власти Филиппин предупредили местных жителей, что в течение ближайших дней (возможно, даже часов) может произойти разрушительное извержение вулкана Тааль, расположенного в 70 км от столицы страны Манилы. Накануне огнедышащая гора проснулась и выпустила столб пепла, высота которого достигла 1 км. Помимо самого извержения опасность несет так называемое вулканическое цунами, которое вызывают падающие обломки, поднимающие уровень воды и создающие мощные волны.

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