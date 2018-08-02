В ближайшие дни в Европе воздух прогреется до рекордных 50 градусов

Южную Европу накрыл горячий антициклон из Африки. Сегодня Минздрав Италии объявило красный, наивысший уровень угрозы в 18 крупнейших городах страны. Среди них Рим, Милан, Турин, Генуя, Флоренция и другие. Эта неделя в Италии - самый горячий период года. Столбики термометров в некоторых регионах показывали больше 40 градусов.

Такая же температура и на южных курортах Франции и Греции. А в Испании и Португалии в ближайшие дни воздух прогреется до рекордных 50 градусов. Туристов и местных жителей призывают соблюдать все возможные меры предосторожности. Жара испытывает Европу на прочность с конца июля. В некоторых странах зной спровоцировал засуху и лесные пожары. Колоссальные убытки несут фермеры.