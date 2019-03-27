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В ближайшие пять лет американские астронавты должны вернуться на Луну

Такую задачу перед NASA поставил Белый дом и лично президент Дональд Трамп. Об этом на заседании Национального космического совета заявил вице-президент Майк Пенс. По его словам, США должны стать первым государством, которое отправит людей на спутник Земли в XXI веке, причем "на американской ракете с американской земли".

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