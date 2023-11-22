В Боготе уличные бои

Ожесточенные столкновения между студентами и полицией в колумбийской столице. Настоящими уличными боями был охвачен весь центр Боготы. Студенты забрасывали полицейских коктейлями Молотова, те в ответ применяли слезоточивый газ и брандспойты. Число пострадавших не известно, задержаны десятки активистов леворадикальных студенческих профсоюзов.

Главное требование участников беспорядков - провести реформу системы высшего образования, чтобы сделать его доступным для выходцев из самых бедных слоев населения. Студенты также требуют, чтобы правительство вступило в переговоры с партизанами ФАРК, которые вновь вышли на тропу войны в удаленных регионах Колумбии.

