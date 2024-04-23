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В Болгарии демонтируют памятник Советской армии

В столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии, установленного в знак победы над нацизмом. Местные власти приняли решение о сносе, ссылаясь на аварийное состояние монумента, однако работы приостановили по запросу партии "Возрождение".

Административный суд Софии признал демонтаж незаконным, но Высший административный суд Болгарии решил иначе, и процесс возобновился.

С монумента сняли облицовочные плиты с надписями. Ранее бронзовые фигуры монумента были разрезаны на части и перевезены на склад временного хранения.

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