Ряд трагических ошибок правительства привел к десяткам тысяч смертей в Болгарии. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны. По его словам, в программе вакцинации не было приоритета для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых. При этом данная возрастная группа составила 80 процентов умерших во время второй волны коронавируса. Их всех можно было спасти, уверен министр. Среди других ошибок - плохая логистика. В процессе переговоров о вакцинах Болгария предпочла препарат AstraZeneca, а с его поставками возникли проблемы.