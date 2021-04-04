В Болгарии проходят выборы в парламент

В них принимают участие 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. Голосованию предшествовали массовые протесты с требованием отставки правительства из-за коррупции. К слову, из-за коронавирусных ограничений выборы уже признали самыми дорогими в современной истории страны. Они обойдутся приблизительно в 76 млн евро.



