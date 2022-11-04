В Болгарии прошла акция протеста против участия в вооружении Украины

"Болгария не НАТО, Болгария не ЕС, Болгария - земля болгар". В Софии прошла акция протеста против участия страны в вооружении Украины. Местные жители собрались с флагами и транспарантами у здания национального парламента. Скандировали: "Болгария - зона мира", "НАТО вон!" и "Нет оружию!"

Демонстрация вспыхнула в то время как правительство Болгарии решало вопрос о поставках оружия Киеву. Протестующим достучаться до властей не удалось. Национальное собрание страны после четырехчасовых дебатов проголосовало за передачу "военной помощи" Украине.

Испанцы выступили против инфляции