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В Болгарии прошла акция протеста против участия в вооружении Украины
"Болгария не НАТО, Болгария не ЕС, Болгария - земля болгар". В Софии прошла акция протеста против участия страны в вооружении Украины. Местные жители собрались с флагами и транспарантами у здания национального парламента. Скандировали: "Болгария - зона мира", "НАТО вон!" и "Нет оружию!"
Демонстрация вспыхнула в то время как правительство Болгарии решало вопрос о поставках оружия Киеву. Протестующим достучаться до властей не удалось. Национальное собрание страны после четырехчасовых дебатов проголосовало за передачу "военной помощи" Украине.
Испанцы выступили против инфляции
"Зарплата или конфликт!" - под таким лозунгом в Мадриде вспыхнула многотысячная акция протеста. Демонстранты в очередной раз выступили против инфляции. Местные профсоюзы потребовали от правительства повышения зарплаты. Испанцы больше не в силах молча наблюдать за постоянным ростом цен и падением своих доходов.
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