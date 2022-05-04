В Болгарии прошли митинги за нейтралитет страны

Жители Болгарии против планов правительства страны направить военную помощь Украине. Протестующие несли в Софии национальные флаги, скандируя "Нейтралитет" и "Мы хотим мира". По мнению участников акции, единственная роль, которую может сыграть Болгария, - это стать посредником в урегулировании конфликта.



"Правительство любит повторять, что оно не может бездействовать против несправедливости. Но сегодня они готовы втянуть болгарский народ в военный конфликт".



"Мир - это самое главное, самое естественное. Нейтралитет в этом безумии - самое главное".



Митинги за мир и нейтралитет прошли в одиннадцати городах Болгарии. Сегодня депутаты парламента страны должны рассмотреть вопрос об оказании военной помощи Украине. Участники демонстраций требуют наложить мораторий на отправку войск и оружия и на создание военных баз на территории страны.

