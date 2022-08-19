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В Болгарии пытались продать Украине ржавые снаряды
Несмотря на запрет официальных властей на поставки оружия киевскому режиму, болгарские "бизнесмены" попытались продать туда артиллерийские снаряды на сумму 200 млн долларов.
Это обнаружилось в ходе расследования болгарских и польских журналистов для Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Были получены доказательства поставок оружия из Болгарии для Украины. Причем большинство снарядов оказалось в непригодном состоянии - со ржавчиной, отсыревшие и деформированные. Боеприпасы были изготовлены еще в 1980-х годах в СССР. Вывозить оружие планировали через Румынию, однако и румынская, и украинская стороны отказались от сделки, оценив качество товара.
Фото:pixabay.com
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