3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении
В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении.Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для детей до 18 лет как в помещении, так и на открытом воздухе. Все спортивные мероприятия не должны носить соревновательный характер и должны проходить без публики.
Статистика:
Количество инфицированных новым коронавирусом в Болгарии выросло за последние сутки на 33 и достигло 2292. В общей сложности скончались 116 человек.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП