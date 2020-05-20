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В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении

В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении

В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении.Кроме того, с 26 мая можно будет проводить также индивидуальные и групповые занятия спортом для детей до 18 лет как в помещении, так и на открытом воздухе. Все спортивные мероприятия не должны носить соревновательный характер и должны проходить без публики.

Статистика:

Количество инфицированных новым коронавирусом в Болгарии выросло за последние сутки на 33 и достигло 2292. В общей сложности скончались 116 человек.

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