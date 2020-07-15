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В Болгарии шестой день протестов

В столице страны рядом со многими административными зданиями выставлены кордоны полиции.По данным местных СМИ, сегодня депутаты Болгарской социалистической партии снова выступят в парламенте и предложат вынести вотум недоверия кабинету министров в связи с коррупцией.

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