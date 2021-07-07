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В Болгарии сотни людей собрались на митинг против ЛГБТ
Не разделяют европейских ценностей и в Болгарии. В Варне сотни людей собрались на митинг против ЛГБТ. Участники марша осудили недавно принятую стратегию ЕС по правам и развитию детей. Они заявляли, что новая гендерная идеология чужда для традиционных семей. Позиция Евросоюза требует от стран-членов полного послушания и даже служения тем идеалам, которые во главу угла ставит Брюссель. Колонна людей прошлась по центру города. Они выкрикивали лозунги в защиту традиционных семей. После люди мирно разошлись.
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