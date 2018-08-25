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В Болгарии в ДТП с туристическим автобусом погибли не менее 15 человек, пострадали 27

Всего в транспорте находились 50 пассажиров. В районе Искырского дефиле недалеко от города Своге автобус столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и упал с дороги.

На место происшествия отправлены более 20 бригад медиков из Софии и ближайших городов. По предварительной информации, причиной ДТП стала плохая видимость. Премьер-министр Бойко Борисов объявил 27 августа национальным трауром в память о погибших в катастрофе.

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