В Болгарии воздух прогрелся до 20 градусов Цельсия

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, в городе Тырговиште, расположенном в северо-восточной части страны, воздух в среду прогрелся до 20 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС.



Это на 3,5 градусавыше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1955 году - тогда термометры в этом городе показывали 18 января 16,5 градуса, отмечает агентство. Обычно в Болгарии в это время года температура держится на уровне около 0 градусов Цельсия.



Метеорологи сообщили, что причиной температурного рекорда стал сильный и порывистый южный ветер, который доставил болгарам много неприятностей в виде упавших деревьев, повредивших множество машин, обрыва линий электропередач и повреждения другой инфраструктуры. Из-за ветра в стране объявлен желтый уровень опасности, а в районах, где скорость ветра достигала 30 м в секунду и выше - оранжевый и красный уровень.

