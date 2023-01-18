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В Болгарии воздух прогрелся до 20 градусов Цельсия
Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в среду температурный рекорд. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, в городе Тырговиште, расположенном в северо-восточной части страны, воздух в среду прогрелся до 20 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС.
Это на 3,5 градусавыше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1955 году - тогда термометры в этом городе показывали 18 января 16,5 градуса, отмечает агентство. Обычно в Болгарии в это время года температура держится на уровне около 0 градусов Цельсия.
Метеорологи сообщили, что причиной температурного рекорда стал сильный и порывистый южный ветер, который доставил болгарам много неприятностей в виде упавших деревьев, повредивших множество машин, обрыва линий электропередач и повреждения другой инфраструктуры. Из-за ветра в стране объявлен желтый уровень опасности, а в районах, где скорость ветра достигала 30 м в секунду и выше - оранжевый и красный уровень.
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